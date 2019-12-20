Министр образования и науки РФ высоко оценил разработки саратовских ученых

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-20T13:10:37+03:00

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После посещения лабораторий СГУ министр образования и науки РФ Михаил Котюков ознакомился с инновационными разработками, выполненными научными сотрудниками высших учебных заведений совместно со студентами в процессе научной деятельности.

В Салоне изобретений, инноваций и инвестиций Саратовской области, который проходит в СГУ, были представлены научные разработки ученых этого вуза, СГМУ им. В.И. Разумовского, СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Научные разработки, выполненные в рамках университетской научной деятельности, актуальны не только в России, но и за рубежом.

Михаил Котюков подтвердил, что научные разработки, выполненные в рамках университетской научной деятельности, актуальны не только в России, но и за рубежом, а все увиденные в Саратове- являются уникальными. Среди них были представлены дистанционно управляемые наноструктурированные системы для диагностики раковых клеток в организме, прототип системы принятия решения в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса, радиоуправляемый пожарный робот "РУПР-1" и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU