Министру образования и науки РФ показали работку лаборатории СГУ

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-20T12:54:08+03:00

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20 декабря, в рамках 110-летия Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Министр науки и высшего образования РФ, Михаил Котюков и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил один из старейших и ведущих научно-образовательных центров России.

Посещение Саратовского государственного университета Котюковым началось с ознакомления с лабораториями мирового уровня: "Лаборатория биомедицинский фотоакустики", "Метаматериалы".

Фото Юлии Тардовой

Министр узнал от научных сотрудников "Лаборатории биомедицинской фотоакустики" о комплексе научных разработок последних лет, позволяющих выявить одну раковую клетку в 5 литрах крови. Министр науки и образования РФ подтвердил, что это значительное научное достижение в области медицины. Старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики Ольга Иноземцева поведала министру, что ученые разрабатывают наноинженерные системы, которые делают возможной дистанционно-управляемую доставку лекарств в определенные ткани человека.

Фото Юлии Тардовой

Экскурсию по лаборатории "Метаматериалы" проводил ее начальник Сергей Никитов, руководитель научно-исследовательского института механики и физики, член- корреспондент российской Академии наук.

Фото Юлии Тардовой

Никитов рассказал Котюкову, что будущее - за интеграцией наук и подчеркнул, что в настоящее время ведётся активная работа по объединению различных наук для дальнейшего получения масштабных результатов в области медицины и инновационных технологий.

- В ряде направлений именно наши ученые задают мировые тренды, - заметил Михаил Котюков.

Радаев при осмотре работы научных сотрудников лабораторий подметил насчёт уровня науки саратовского региона: "Мы в тренде".

Фото Юлии Тардовой

ИСТОЧНИК KP.RU