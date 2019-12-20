Саратовские дзюдоисты взяли восемь медалей всероссийских соревнований
В Липецке с 18 по 19 декабря прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России В.М. Пушкарева.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, свыше 200 человек из 21 региона приехали поучаствовать в состязании.
Так, саратовские дзюдоисты взяли восемь призовых мест.
Ангелина Барашкова стала лучшей в весовой категории до 52 кг и выполнила норматив мастер спорта РФ. В весе до 57 кг первое место взяла Анастасия Мотовец.
Вторые места заняли Максуд Ибрагимов, Аркадий Ягубян, с бронзой уехали Эмиль Курбанов, Артем Минаев, Альберт Хакимов.
Третье место в весе 66 кг взял Яков Осипов.
Альберт Хакимов и Артем Минаев выполнили норматив КМС.
ИСТОЧНИК KP.RU