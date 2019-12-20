2019-12-20T12:33:37+03:00
Общество

Саратовские дзюдоисты взяли восемь медалей всероссийских соревнований

Состязания прошли в Липецке
Дарья Вострикова
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В Липецке с 18 по 19 декабря прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России В.М. Пушкарева.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, свыше 200 человек из 21 региона приехали поучаствовать в состязании.

Так, саратовские дзюдоисты взяли восемь призовых мест.

Ангелина Барашкова стала лучшей в весовой категории до 52 кг и выполнила норматив мастер спорта РФ. В весе до 57 кг первое место взяла Анастасия Мотовец.

Вторые места заняли Максуд Ибрагимов, Аркадий Ягубян, с бронзой уехали Эмиль Курбанов, Артем Минаев, Альберт Хакимов.

Третье место в весе 66 кг взял Яков Осипов.

Альберт Хакимов и Артем Минаев выполнили норматив КМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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