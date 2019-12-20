Безработный мужчина оставил саратовца без телефона
Гражданин выкинул гаджет
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 48-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 9:00 до 11:00 3 декабря неизвестный украл у него телефон Honor 8x стоимостью почти 20 тыс. рублей.
Вчера, 19 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 41-летний мужчина.
Он пояснил, что выкинул гаджет.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU