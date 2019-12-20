Безработный мужчина оставил саратовца без телефона

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-20T12:29:52+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 48-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 9:00 до 11:00 3 декабря неизвестный украл у него телефон Honor 8x стоимостью почти 20 тыс. рублей.

Вчера, 19 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 41-летний мужчина.

Он пояснил, что выкинул гаджет.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU