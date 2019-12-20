Машина на дороге в Саратове провалилась в яму

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-20T12:29:26+03:00

Машина провалилась в яму на дорог в Саратове.

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Вечером 19 декабря в яму на проезжей части угодила машина.

Водитель «Лада Гранта» не заметил ограждений вокруг провала и нырнул туда передним левым колесом.

Видео появилось в соцсетях.

В комментариях читатели заметили, что это для Саратова «обычное дело». Провал на дороге образовался уже несколько дней назад, его никто не спешил ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU