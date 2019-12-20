Машина на дороге в Саратове провалилась в яму
Надо смотреть на ограждения - посоветовали комментаторы [видео]
Машина провалилась в яму на дорог в Саратове.
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Вечером 19 декабря в яму на проезжей части угодила машина.
Водитель «Лада Гранта» не заметил ограждений вокруг провала и нырнул туда передним левым колесом.
Видео появилось в соцсетях.
В комментариях читатели заметили, что это для Саратова «обычное дело». Провал на дороге образовался уже несколько дней назад, его никто не спешил ликвидировать.
ИСТОЧНИК KP.RU