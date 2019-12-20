Саратовский спортсмен стал победителем турнира в Казахстане

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-20T12:26:44+03:00

Он стал лучшим в весе 69 кг

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С 15 по 19 декабря в Уральске Республике Казахстан проходил открытый областной турнир по боксу среди молодежи на призы Заслуженного тренера Казахстана Уахасова Куаныша Сапиевича.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие свыше 250 человек.

Так, саратовский спортсмен Нурсултан Умаров стал лучшим в весе 69 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU