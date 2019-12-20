На улице Волоха в Энгельсе обнаружили незаконные вывески

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-20T12:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» провел рейд по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 19 декабря на улице Волоха были обнаружены несколько вывесок, которые повесили незаконно.

Теперь собственники получат предписания о демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU