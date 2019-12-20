На улице Волоха в Энгельсе обнаружили незаконные вывески
Собственники получат предписания о демонтаже
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Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» провел рейд по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 19 декабря на улице Волоха были обнаружены несколько вывесок, которые повесили незаконно.
Теперь собственники получат предписания о демонтаже.
ИСТОЧНИК KP.RU