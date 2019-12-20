Саратовца сбил пассажирский поезд. Подробности

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-20T12:04:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Начата проверка травмирования жителя Саратова поездом на переезде в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, 28-летний мужчина попал под пассажирский поезд «Кисловодск — Екатеринбург».

ЧП случилось на автомобильном переезде остановки «Зуборезный».

По предварительной версии, около 23:55 мужчина переходил через рельсы на запрещающий сигнал. Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу №1.

Идет проверка. Опрошены очевидцы, машинисты. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU