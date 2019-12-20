Саратовца сбил пассажирский поезд. Подробности
Начата проверка травмирования жителя Саратова поездом на переезде в Заводском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ СКР на транспорте, 28-летний мужчина попал под пассажирский поезд «Кисловодск — Екатеринбург».
ЧП случилось на автомобильном переезде остановки «Зуборезный».
По предварительной версии, около 23:55 мужчина переходил через рельсы на запрещающий сигнал. Несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу №1.
Идет проверка. Опрошены очевидцы, машинисты. По итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU