Умелец из Саратовской области изготовил нунчаки из табурета
Правоохранители по достоинству оценили работу и завели уголовное дело
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Суд признал жителя Краснопартизанского района виновным в незаконном изготовлении оружия.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июне 2019 года мужчина изготовил нунчаки из ножек табурета и подручных материалов.
Согласно заключению эксперта изготовленный подсудимым предмет является самодельно изготовленными «нунчаками» и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.
Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU