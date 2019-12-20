2019-12-20T12:02:02+03:00
Происшествия

Умелец из Саратовской области изготовил нунчаки из табурета

Правоохранители по достоинству оценили работу и завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Суд признал жителя Краснопартизанского района виновным в незаконном изготовлении оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июне 2019 года мужчина изготовил нунчаки из ножек табурета и подручных материалов.

Согласно заключению эксперта изготовленный подсудимым предмет является самодельно изготовленными «нунчаками» и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.

Теперь гражданин проведет 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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