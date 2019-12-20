На проспекте Кирова устанавливают лавочки
Сегодня, 20 декабря, глава Саратова Михаил Исаев рассказал на своей странице в соцсети Instagram об установке малых архитектурных форм на проспекте Кирова.
- На пешеходной зоне расставляют очередную партию лавочек разной модификации, в том числе стоячие, которые пользуются популярностью у маломобильных групп населения. Помимо этого в ночь запланирован монтаж урн для мусора, — сообщил мэр.
Работы по реконструкции проспекта велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на пешеходной зоне будет установлено более 150 лавочек и свыше полусотни урн.
ИСТОЧНИК KP.RU