2019-12-20T11:54:17+03:00
Общество

Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки

Выявлено несколько нарушений
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органами местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на площадках Краснооктябрьского муниципального образования и состоящих на балансе администрации нет табличек с правилом пользования местом, телефонами службы эксплуатации и скорой помощи.

Также нет ударопоглощающих покрытий, никто не следит за состоянием оборудования, качели с жесткими элементами подвеса, есть следы коррозии металла.

В отношении главы Краснооктябрьского муниципального образования возбуждено административное дело, по рассмотрению которого виновное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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