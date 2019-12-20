Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-20T11:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органами местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на площадках Краснооктябрьского муниципального образования и состоящих на балансе администрации нет табличек с правилом пользования местом, телефонами службы эксплуатации и скорой помощи.

Также нет ударопоглощающих покрытий, никто не следит за состоянием оборудования, качели с жесткими элементами подвеса, есть следы коррозии металла.

В отношении главы Краснооктябрьского муниципального образования возбуждено административное дело, по рассмотрению которого виновное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU