Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки
Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органами местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на площадках Краснооктябрьского муниципального образования и состоящих на балансе администрации нет табличек с правилом пользования местом, телефонами службы эксплуатации и скорой помощи.
Также нет ударопоглощающих покрытий, никто не следит за состоянием оборудования, качели с жесткими элементами подвеса, есть следы коррозии металла.
В отношении главы Краснооктябрьского муниципального образования возбуждено административное дело, по рассмотрению которого виновное лицо оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU