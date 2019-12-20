Молодежка "СГАУ-Саратов" смогла выиграть один матч из двух у волгоградского "БИОТЕХ-СШОР"
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18 и 19 декабря в Саратове в рамках первенства команд молодёжных составов суперлиги прошли матчи между "СГАУ-Саратов-2" (Саратов) и "БИОТЕХ-СШОР" (Волгоград).
Первая игра завершилась в пользу гостей 39:29.
Во втором матче хозяевам удалось удержать победу – 32:31.
Следующие матчи "СГАУ-Саратов-2" проведёт на домашней площадке 25 и 26 января против астраханского "Авиатора".
ИСТОЧНИК KP.RU