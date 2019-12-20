Избрана новый глава Лысогорского района Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-20T11:44:45+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области 20 декабря Собрание депутатов рассмотрело две кандидатуры на должность главы района. На эту должность претендовали первый заместитель главы администрации Валентина Фимушкина и начальник управления сельского хозяйства Сергей Козлов.

Оба ранее были утверждены конкурсной комиссией и допущены к выборам.

- Все 18 присутствующих депутатов единогласно поддержали кандидатуру Валентины Фимушкиной, которая здесь же, в ходе собрания, приняла присягу и с сегодняшнего дня приступает к работе в качестве главы Лысогорского района, - сообщили в министерстве по делам территориальных образований.

Министр Сергей Зюзин, который присутствовал на собрании, заявил, что Фимушкина пользуется авторитетом не только среди депутатского корпуса, но и в деловых кругах. Он пожелал ей "эффективной реализации мероприятий национальных проектов на территории Лысогорского района".

прежний глава района Саит Девличаров стал заместителем Сергея Зюзина в правительстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU