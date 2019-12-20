В Заводском районе Саратова ветром свалило главную елку
Дерево упало у администрации
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Сегодня, 20 декабря, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали снимок упавшей елки в Заводском районе у сквера Дружбы народов.
Рухнуло дерево, установленное у администрации.
По мнению горожан, новогодний символ мог перестать держаться из-за сильного ветра.
Также очевидцы сообщают, что на улице Рахова ветер снес один из светящихся шаров, который входит в конструкцию для украшения улицы.
Еще один шар уже готов упасть, но пока держится.
ИСТОЧНИК KP.RU