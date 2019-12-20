В Заводском районе Саратова ветром свалило главную елку

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-20T11:34:27+03:00

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Сегодня, 20 декабря, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали снимок упавшей елки в Заводском районе у сквера Дружбы народов.

Рухнуло дерево, установленное у администрации.

По мнению горожан, новогодний символ мог перестать держаться из-за сильного ветра.

Также очевидцы сообщают, что на улице Рахова ветер снес один из светящихся шаров, который входит в конструкцию для украшения улицы.

Еще один шар уже готов упасть, но пока держится.

ИСТОЧНИК KP.RU