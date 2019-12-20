2019-12-20T11:18:50+03:00
Происшествия

Житель Вольска сломал знакомой руку деревянным бруском

Мужчина бил пострадавшую по телу
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным рецидивиста из Вольска в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 мая мужчина бил свою знакомую кулаками и ногами. Та прикрыла голову рукой, которую мужчина сломал деревянным бруском, когда бил гражданку по голове.

Теперь буян проведет год в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный мужчина оставил саратовца без телефона
Машина на дороге в Саратове провалилась в яму
Саратовский спортсмен стал победителем турнира в Казахстане
В Алгае детей перевозили подозрительные водители
На улице Волоха в Энгельсе обнаружили незаконные вывески
Саратовца сбил пассажирский поезд. Подробности
Умелец из Саратовской области изготовил нунчаки из табурета
На проспекте Кирова устанавливают лавочки
Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки
Молодежка "СГАУ-Саратов" смогла выиграть один матч из двух у волгоградского "БИОТЕХ-СШОР"
Движение в центре Энгельса ограничат из-за парада Дедов Морозов
Избрана новый глава Лысогорского района Саратовской области
В Заводском районе Саратова ветром свалило главную елку
Житель Вольска сломал знакомой руку деревянным бруском
Саратовстат: средняя зарплата в Саратовской области в октябре составила 28224 рубля
На Трофимовском мосту идут работы со стороны 2-й Прокатной
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Сегодня глава саратовского облспаса отмечает день рождения
В сауне Саратова от удара током погиб мужчина
Глава Саратовского района выдал инвалиду участок на для дома на запрещенной земле
Подозреваемого во взятничестве главу Калининского района отстранили от должности