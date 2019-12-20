Житель Вольска сломал знакомой руку деревянным бруском

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-20T11:18:50+03:00

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Суд признал виновным рецидивиста из Вольска в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 мая мужчина бил свою знакомую кулаками и ногами. Та прикрыла голову рукой, которую мужчина сломал деревянным бруском, когда бил гражданку по голове.

Теперь буян проведет год в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU