Саратовстат: средняя зарплата в Саратовской области в октябре составила 28224 рубля

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-20T11:12:49+03:00

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Средняя зарплата в Саратовской области за год выросла почти на 10%. Такие данные приводит Саратовстат. В среднем в октябре 2019 года она составила 28 224 рубля.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2019 г. (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 28224,3 руб. По сравнению с октябрем 2018 г. она увеличилась на 9,9%, - сообщили "КП-Саратов" статистики.

При этом в разрезе отраслей самую большую среднюю зарплату показали организации по добыче полезных ископаемых - нефтяники и газовики – 44180,5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU