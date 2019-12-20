2019-12-20T10:33:58+03:00
Происшествия

В сауне Саратова от удара током погиб мужчина

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели мужчины в сауне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека».

По версии следствия, сауна работала в Волжском районе. Котел и печь работали от электричества. Ночью 22 ноября в сауне отдыхала компания молодых людей. Один из них в парной внезапно упал на пол и скончался. Приехавшие по вызову врачи «скорой помощи» констатировали смерть 24-летнего мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало поражение электричеством.

Сейчас проводится расследование, идут допросы персонала, изъята документация.Будет исследовано оборудование сауны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный мужчина оставил саратовца без телефона
Машина на дороге в Саратове провалилась в яму
Саратовский спортсмен стал победителем турнира в Казахстане
В Алгае детей перевозили подозрительные водители
На улице Волоха в Энгельсе обнаружили незаконные вывески
Саратовца сбил пассажирский поезд. Подробности
Умелец из Саратовской области изготовил нунчаки из табурета
На проспекте Кирова устанавливают лавочки
Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки
Молодежка "СГАУ-Саратов" смогла выиграть один матч из двух у волгоградского "БИОТЕХ-СШОР"
Движение в центре Энгельса ограничат из-за парада Дедов Морозов
Избрана новый глава Лысогорского района Саратовской области
В Заводском районе Саратова ветром свалило главную елку
Житель Вольска сломал знакомой руку деревянным бруском
Саратовстат: средняя зарплата в Саратовской области в октябре составила 28224 рубля
На Трофимовском мосту идут работы со стороны 2-й Прокатной
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Сегодня глава саратовского облспаса отмечает день рождения
В сауне Саратова от удара током погиб мужчина
Глава Саратовского района выдал инвалиду участок на для дома на запрещенной земле
Подозреваемого во взятничестве главу Калининского района отстранили от должности