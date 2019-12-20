В сауне Саратова от удара током погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-20T10:33:58+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели мужчины в сауне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека».

По версии следствия, сауна работала в Волжском районе. Котел и печь работали от электричества. Ночью 22 ноября в сауне отдыхала компания молодых людей. Один из них в парной внезапно упал на пол и скончался. Приехавшие по вызову врачи «скорой помощи» констатировали смерть 24-летнего мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало поражение электричеством.

Сейчас проводится расследование, идут допросы персонала, изъята документация.Будет исследовано оборудование сауны.

ИСТОЧНИК KP.RU