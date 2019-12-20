В сауне Саратова от удара током погиб мужчина
В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели мужчины в сауне.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека».
По версии следствия, сауна работала в Волжском районе. Котел и печь работали от электричества. Ночью 22 ноября в сауне отдыхала компания молодых людей. Один из них в парной внезапно упал на пол и скончался. Приехавшие по вызову врачи «скорой помощи» констатировали смерть 24-летнего мужчины.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало поражение электричеством.
Сейчас проводится расследование, идут допросы персонала, изъята документация.Будет исследовано оборудование сауны.
ИСТОЧНИК KP.RU