Глава Саратовского района выдал инвалиду участок на для дома на запрещенной земле
Прокуратура Саратовского района по обращению инвалида II группы провела проверку соблюдения земельного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что администрация района дала гражданину землю на строительства в аренду на 49 лет. Однако участок расположен в санитарно-защитной зоне от промышленного предприятия, где не допускается размещение жилой застройки.
Прокурор района внес представление в адрес главы района и внес представление об устранении нарушений земельного законодательства, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.
Поскольку заявитель является инвалидом и не может самостоятельно защитить свои права в судебном порядке прокуратурой в Саратовский районный суд направлено исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка. Эти требования удовлетворены.
Гражданину предоставили в аренду другую землю общей площадью 1938 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU