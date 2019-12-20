2019-12-20T10:32:54+03:00
Происшествия

Глава Саратовского района выдал инвалиду участок на для дома на запрещенной земле

Нарушения выявила прокуратура
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовского района по обращению инвалида II группы провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что администрация района дала гражданину землю на строительства в аренду на 49 лет. Однако участок расположен в санитарно-защитной зоне от промышленного предприятия, где не допускается размещение жилой застройки.

Прокурор района внес представление в адрес главы района и внес представление об устранении нарушений земельного законодательства, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.

Поскольку заявитель является инвалидом и не может самостоятельно защитить свои права в судебном порядке прокуратурой в Саратовский районный суд направлено исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка. Эти требования удовлетворены.

Гражданину предоставили в аренду другую землю общей площадью 1938 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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