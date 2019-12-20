2019-12-20T10:23:16+03:00
Происшествия

Подозреваемого во взятничестве главу Калининского района отстранили от должности

Такое решение принял Волжский районный суд
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волжский районный суд постановил 19 декабря отстранить главу Калининского района Олега Мортова от должности.

Напомним, его обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия с ноября 2018 по март 2019 года он скооперировался с главой Ахтубинского МО Александром Васильчиковым. Чиновники получили 550 тыс. рублей от фермера за получение объектов недвижимости без проволочек.

Представители защиты Олега Мортова в начале заседания показали документы, который гласили, что обвиняемый находится в отпуске до конца января 2020 года. Чтобы показать, экс-глава района не сможет воздействовать на свидетелей обвинения.

Ранее подозреваемый был под домашним арестом, а потом ему назначили запрет определенных действий. Нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00, общаться со свидетелями, проходящими по делу, общаться с кем-то помимо экстренных служб. По мнению следователя Романа Федотова, Олег Мортов может влиять на свидетелей и мешать следствию.

Защита Мортова отметила, что при отстранении от должности без денег останется его сын, студент. А жена Мортова зарабатывает менее 17 тыс. рублей. То есть с новым решением суда мужчина не сможет получить отпускные, на которые его семья могла бы существовать.

Судья Анатолий Рыблов принял решение отстранить Мортова от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный мужчина оставил саратовца без телефона
Машина на дороге в Саратове провалилась в яму
Саратовский спортсмен стал победителем турнира в Казахстане
В Алгае детей перевозили подозрительные водители
На улице Волоха в Энгельсе обнаружили незаконные вывески
Саратовца сбил пассажирский поезд. Подробности
Умелец из Саратовской области изготовил нунчаки из табурета
На проспекте Кирова устанавливают лавочки
Под Саратовом прокуратура обнаружила опасные детские площадки
Молодежка "СГАУ-Саратов" смогла выиграть один матч из двух у волгоградского "БИОТЕХ-СШОР"
Движение в центре Энгельса ограничат из-за парада Дедов Морозов
Избрана новый глава Лысогорского района Саратовской области
В Заводском районе Саратова ветром свалило главную елку
Житель Вольска сломал знакомой руку деревянным бруском
Саратовстат: средняя зарплата в Саратовской области в октябре составила 28224 рубля
На Трофимовском мосту идут работы со стороны 2-й Прокатной
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Сегодня глава саратовского облспаса отмечает день рождения
В сауне Саратова от удара током погиб мужчина
Глава Саратовского района выдал инвалиду участок на для дома на запрещенной земле
Подозреваемого во взятничестве главу Калининского района отстранили от должности