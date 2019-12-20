Подозреваемого во взятничестве главу Калининского района отстранили от должности

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-20T10:23:16+03:00

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Волжский районный суд постановил 19 декабря отстранить главу Калининского района Олега Мортова от должности.

Напомним, его обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия с ноября 2018 по март 2019 года он скооперировался с главой Ахтубинского МО Александром Васильчиковым. Чиновники получили 550 тыс. рублей от фермера за получение объектов недвижимости без проволочек.

Представители защиты Олега Мортова в начале заседания показали документы, который гласили, что обвиняемый находится в отпуске до конца января 2020 года. Чтобы показать, экс-глава района не сможет воздействовать на свидетелей обвинения.

Ранее подозреваемый был под домашним арестом, а потом ему назначили запрет определенных действий. Нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00, общаться со свидетелями, проходящими по делу, общаться с кем-то помимо экстренных служб. По мнению следователя Романа Федотова, Олег Мортов может влиять на свидетелей и мешать следствию.

Защита Мортова отметила, что при отстранении от должности без денег останется его сын, студент. А жена Мортова зарабатывает менее 17 тыс. рублей. То есть с новым решением суда мужчина не сможет получить отпускные, на которые его семья могла бы существовать.

Судья Анатолий Рыблов принял решение отстранить Мортова от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU