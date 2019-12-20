Пропавшую в начале декабря девушку нашли задушенной в Парке Победы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-20T09:50:22+03:00

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Вчера вечером, 20 декабря, охранники саратовского Парка Победы обнаружили тело девушки.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, погибшей оказалась 17-летняя Анастасия Попова.

Напомним, девушку искали с 2 декабря, об этом сообщал поисковый отряд «Лиза Алерт».

По предварительным данным, причиной ее смерти является удушение. Рассматривается версия о добровольном уходе из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU