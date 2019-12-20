Михаил Исаев пригласил саратовцев на открытие главной новогодней елки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-20T09:42:26+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев пригласил саратовцев на церемонию открытия главной новогодней елки Саратова, которая состоится 21 декабря в 17:00 на Театральной площади.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, горожан ждет представление со сказочными персонажами, презентация дома Деда Мороза, игры с участием ростовых кукол, зажжение и хоровод вокруг елки, а также концерт.

Отметим, что с 22 декабря Театральная площадь будет работать в специальном новогоднем режиме: с 22 по 30 декабря с 17:00 до 18:30, с 2 по 7 января с 12:00 до 19:00 в доме Деда Мороза состоятся встречи с главными новогодними персонажами.

Детей ждет атмосфера сказки, можно выступить перед сказочными персонажами и получить в память о посещении сладкий приз.

В эти же дни на сцене пройдут театрализованные представления и концерты, а также игровые программы с участием аниматоров.

ИСТОЧНИК KP.RU