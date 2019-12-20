В Аркадакском районе рецидивист сломал замок ради кражи триммера и шуруповерта

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-20T09:18:53+03:00

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Полиция Аркадакского района раскрыла кражу у 66-летнего жителя села Алексеевка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 28 ноября неизвестные повредили замок дома, проникли внутрь и стащили бензиновый триммер с шуруповертом.

Предполагаемого преступника доставили в отдел, им оказался 33-летний рецидивист из Алексеевки, который во всем признался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU