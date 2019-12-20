Митрополит Лонгин освятил склад гуманитарной помощи в Саратове

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-20T09:16:25+03:00

Проект «Добрый дом» базируется в «старом» корпусе женского духовного училища на улице Лермонтова, 28,

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Накануне, 19 декабря митрополит Лонгин освятил здание епархиального центра гуманитарной помощи. Склад вещей для нуждающихся располагается на улице Лермонтова, 28, где также размещается Крестовоздвиженский храм.

Здесь складированы одежда, обувь, коляски, бытовая техника, приспособления для инвалидов. Сюда собирается вся помощь от благотворителей и распределяется среди нуждающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU