В Саратове рецидивист избил прохожего и отобрал дубленку с телефоном

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-20T09:06:25+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла нападение на 25-летнего электромонтера из Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 декабря неизвестный с 21:00 до 22:00 у дома №76 на улице Танкистов избил его и отобрал мобильный телефон, наручные часы, телефоны, наушники.

Сумма ущерба превысила 40 тыс. рублей.

Вчера, 19 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний житель села Луганское. Гражданин признался, что продал 21-летнему парню сотовый телефон.

Часть похищенного у преступника изъяли, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU