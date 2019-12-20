2019-12-20T08:52:15+03:00
Общество

В ближайшие годы инвесторы вложат десятки миллиардов рублей в развитие промышленности Саратовской области

Об этом заявили в рамках программы X Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций
Дарья Вострикова
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В рамках программы X Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций состоялась встреча министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова с советом старейшин при союзе «ТПП Саратовской области» и общественным советом при минпромэнерго региона.

Говоря о предварительных результатах работы промышленного комплекса области в 2019 году, Андрей Архипов отметил, что лидерами роста остаются высокотехнологичные отрасли: машиностроение, в первую очередь ОПК, химические производства и вновь созданная в регионе отрасль – металлургия.

Индекс промышленного производства в «обрабатывающих производствах» прогнозируется на уровне 103,9% к уровню 2018 года, сообщил министр.

По словам Андрея Архипова, в химической промышленности реализуется проект по строительству завода по производству полиакриламида; будет осуществлена модернизация действующих производств минеральных удобрений; на предприятии «Саратоворгсинтез» будут реализованы два инвестиционных проекта. Общая сумма инвестиций на реализацию проектов в этой отрасли составит более 29,5 млрд. рублей.

В отрасли металлургии и машиностроения реализуются или планируются к реализации следующие крупные инвестиционные проекты: строительство второй очереди завода «Балаково-Центролит» по выпуску стального литья для вагоностроения; модернизация оборудования и оптимизация производства на АО «Металлургический завод Балаково» в текущем году позволит вывести предприятие на мощность 1 млн. т сортового проката, а в следующем году увеличить объем выпуска продукции по крайней мере на 20%. На АО «ЕПК Саратов» будет реализован проект по созданию современного производства для изготовления буксовых подшипников на экспорт. Сумма инвестиций в отрасли превысит 10 млрд. рублей.

В сфере электроэнергетики Саратовской области до 2030 года планируются к реализации четыре инвестпроекта. Общая сумма инвестиций составит десятки миллиардов рублей. В нефтегазовый сектор до 2022 года будет инвестировано более 15 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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