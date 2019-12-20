В социозащитных учреждениях Саратовской области проходят новогодние елки

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-20T08:36:52+03:00

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В декабре 2019 в Саратовской области пройдет более 350 праздничных новогодних и рождественских мероприятий. Среди них карнавалы, концерты, новогодние викторины и другие.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в них примут участие около 100 тысяч человек – это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских социозащитных учреждений области, а также пожилые граждане и инвалиды.

Главные новогодние торжества для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов, пройдут в Саратове 25, 26, 27 и 30 декабря.

С 25 по 27 декабря в театре драмы для 2,8 тыс.воспитанников детских социозащитных учреждений будут проходить представления «Губернаторская елка». А 30 декабря в ДК «Россия» для 1,5 тысячи детей с ограниченными возможностями покажут два представления «Рождественский сочельник». Дети примут участие в новогодней программе «Нынче мыши правят бал!».

Ребят с ограниченными возможностями, которые не смогли побывать на новогодних мероприятиях, сотрудники социозащитных учреждений поздравляют на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU