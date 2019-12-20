2019-12-20T08:33:30+03:00
Происшествия

В Степном мужчина украл с кассы магазина телефон

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Советского района раскрыла кражу у 53-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 декабря с 20:45 до 22:00 с кассы магазина в селе Степное кто-то украл ее телефон марки Lenovo.

Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний местный житель, который во всем признался.

У парня изъяли похищенное, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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