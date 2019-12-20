В Степном мужчина украл с кассы магазина телефон
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Полиция Советского района раскрыла кражу у 53-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 декабря с 20:45 до 22:00 с кассы магазина в селе Степное кто-то украл ее телефон марки Lenovo.
Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний местный житель, который во всем признался.
У парня изъяли похищенное, по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU