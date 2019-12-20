В Саратов приедет министр науки и высшего образования РФ

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-20T08:12:51+03:00

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Сегодня, 20 декабря, Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского отметит свое 110-летие.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, пройдут несколько мероприятий, посвященных юбилею.

Их посетит министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Его визит начнется с 8-го корпуса СГУ, куда министр отправится вместе с главой региона Валерием Радаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU