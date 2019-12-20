В поликлинике в Энгельсе обокрали женщину
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В полицию обратилась 31-летняя женщина у которой в поликлинике в районе Летка города Энгельса пропал кошелек. Его вытащили из сумки, которую женщина оставила без присмотра в одном из кабинетов.
В кошелке кроме 3 тысяч наличными находилась банковская карта.
В ходе отработки лиц с судимостями правоохранители установили подозреваемого – 58-летнего ранее многократно судимого за кражи мужчину. Возбуждено новое уголовное дело, но похищенное пока не изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU