2019-12-19T19:52:06+03:00
Происшествия

На мосту в Пристанном ВАЗ врезался в группу разбора ДТП

Во втором ДТП с Isuzu на новом мосту пострадали 3 мужчин
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Фото облспасаФото облспаса
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На мосту Саратов - Энгельс у села Пристанное произошло второе ДТП.

В грузовик Isuzu, который прибыл для эвакуации поврежденных в ДТП транспортных средств, врезался ВАЗ-2110. Легковушка влетела в заднюю часть грузовика, поэтому все пострадавшие - в салоне ВАЗа.

Фото облспаса

Фото облспаса

Ранее спасатели и медики прибыли на мост Саратов-Энгельс в Пристанном после ДТП с Isuzu и КамАЗом.

Кроме 20-летнего водителя, в легковой машине были еще два пассажира, сидевшего на переднем сидении зажало в искореженном авто.

Фото облспаса

Фото облспаса

Специалисты облспаса, которые были здесь еще после первого ДТП, с помощью гидравлического инструмента вызволили пострадавшего и передали медикам "скорой".

Вслед за ним реанимация облспаса увезла и пассажира 20-летнего парня, который сидел сзади и 20-летнего водителя.

Фото облспаса

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU

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