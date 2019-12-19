На мосту в Пристанном ВАЗ врезался в группу разбора ДТП
На мосту Саратов - Энгельс у села Пристанное произошло второе ДТП.
В грузовик Isuzu, который прибыл для эвакуации поврежденных в ДТП транспортных средств, врезался ВАЗ-2110. Легковушка влетела в заднюю часть грузовика, поэтому все пострадавшие - в салоне ВАЗа.
Фото облспаса
Ранее спасатели и медики прибыли на мост Саратов-Энгельс в Пристанном после ДТП с Isuzu и КамАЗом.
Кроме 20-летнего водителя, в легковой машине были еще два пассажира, сидевшего на переднем сидении зажало в искореженном авто.
Фото облспаса
Специалисты облспаса, которые были здесь еще после первого ДТП, с помощью гидравлического инструмента вызволили пострадавшего и передали медикам "скорой".
Вслед за ним реанимация облспаса увезла и пассажира 20-летнего парня, который сидел сзади и 20-летнего водителя.
Фото облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU