Панков: Президент как всегда показал, что знает ситуацию в субъектах лучше чиновников

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-19T17:15:35+03:00

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Сегодня в Москве прошла очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что многие вопросы, прозвучавшие в эфире, очень актуальны для жителей нашей области.

- Знаю, как внимательно смотрят жители области пресс-конференцию президента Путина. Для него всегда важны проблемы, которые волнуют людей, и от решения которых зависит качество их жизни. Сегодня говорили о ситуации в промышленности, сельском хозяйстве, о качестве реализации нацпроектов, здравоохранении, «мусорной реформе» и многом другом. Это очень актуально для нашего региона, не раз по просьбе жителей поднимал эти проблемы на различных уровнях.

Очень большой общественный резонанс в нашей области был, когда вскрылся огромный «разрыв» зарплат главврачей и рядовых медиков. Неоднократно высказывался о фактах, про которые мне говорили врачи, пациенты: что доходы некоторых главврачей превышали миллион рублей в месяц! Не считая квартир, земельных участков и даже домов за рубежом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднимал вопрос о необходимости повышения зарплат рядовых врачей, молодых специалистов. Чтобы у них был стимул работать, а в наших медучреждениях не было кадрового дефицита. И очень важны слова президента, сказанные сегодня на пресс-конференции: дифференциация должна быть справедливой. Такая его позиция дает надежду нашим медикам на достойную зарплату, а жителям – на качественное медицинское обслуживание.

Отдельно высказался, уделив особое внимание Владимир Путин предстоящему 75-летию Великой Победы. Это священный праздник для нашего многонационального народа, и мы никому не позволим принизить его значение.

Отмечу, президент как всегда показал, что знает ситуацию в субъектах лучше чиновников. И что с лиц, ответственных за благополучие граждан, спрос строгий всегда и за все. Кое-кому это — на заметку. И в нашей области тоже! — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU