2019-12-20T07:17:00+03:00
Происшествия

В Энгельсе будут судить трех бывших полицейских за подбрасывание наркотиков

Следствие считает, что они задержали невиновного и подложили ему запрещенный препарат
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области будут судить трех бывших полицейских.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в насилии по отношению к задержанному, фальсификации результатов работы, незаконном сбыте наркотиков.

Следствие считает, что 31 октября 2018 года начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков полиции Энгельса, его заместитель и оперуполномоченный отдела остановили на улице двух молодых мужчин 24 и 25-ти лет. Во время личного досмотра запрещенных веществ при них найдено не было, однако в телефоне старшего из них был обнаружен адрес «закладки». Когда хозяин мобильника попросил вернуть телефон, полицейские повалили его на землю и избили, в том числе ногами, по голове и телу. После этого мужчину доставили в отдел полиции, а второй парень сумел убежать.

В отделе полиции начальник дал подчиненному сверток с наркотиком и указание подкинуть его задержанному. Затем при понятых препарат был изъят. При этом составлен поддельный акт досмотра, на основании которого возбуждено уголовное дело.

Преступление полицейских выявили сотрудники УФСБ региона.

Уголовное дело направлено в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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