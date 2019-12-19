Два грузовика столкнулись на мосту у Пристанного
Одному водителю потребовалась помощь
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В Саратовском районе на мосту через Волгу у села Пристанное столкнулись два грузовика.
Как сообщает «ЧП-Саратов», в ДТП попали «КамАЗ» и Isuzu.
Помощь потребовалась 34-летнему водителю иностранной фуры. Однако от госпитализации он отказался.
На месте работали пожарные, которые отключили аккумулятор и смыли топливо.
Напомним, немногим ранее авария заблокировала старый мост через Волгу, который соединяет Саратов с Энгельсом.
ИСТОЧНИК KP.RU