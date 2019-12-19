2019-12-19T17:03:35+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись на мосту у Пристанного

Одному водителю потребовалась помощь
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе на мосту через Волгу у села Пристанное столкнулись два грузовика.

Как сообщает «ЧП-Саратов», в ДТП попали «КамАЗ» и Isuzu.

Помощь потребовалась 34-летнему водителю иностранной фуры. Однако от госпитализации он отказался.

На месте работали пожарные, которые отключили аккумулятор и смыли топливо.

Напомним, немногим ранее авария заблокировала старый мост через Волгу, который соединяет Саратов с Энгельсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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