Саратовцам предлагают отправить открытки с новогодним штемпелем

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-19T16:51:39+03:00

Акция пройдет с 20 декабря по 15 января

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В Саратове жители могут отправить поздравления с Новым годом, украсив их специальными праздничными штемпелями.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении почтовой службы региона, такая возможность появится уже завтра, 20 декабря.

На новогодних штемпелях изображены Дед Мороз и украшенная елочка. Погасить почтовые отправления можно на Саратовском главпочтамте до 15 января.

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- Такой веселый Дед Мороз, изображенный на штемпеле, украсит любое новогоднее поздравление, а также создаст праздничное настроение не только отправителю новогоднего послания, но и, конечно же, получателю, — уверена Наталья Пономаренко, начальник ОПС-Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU