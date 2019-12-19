Саратовцам предлагают отправить открытки с новогодним штемпелем
В Саратове жители могут отправить поздравления с Новым годом, украсив их специальными праздничными штемпелями.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении почтовой службы региона, такая возможность появится уже завтра, 20 декабря.
На новогодних штемпелях изображены Дед Мороз и украшенная елочка. Погасить почтовые отправления можно на Саратовском главпочтамте до 15 января.
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- Такой веселый Дед Мороз, изображенный на штемпеле, украсит любое новогоднее поздравление, а также создаст праздничное настроение не только отправителю новогоднего послания, но и, конечно же, получателю, — уверена Наталья Пономаренко, начальник ОПС-Саратов.
ИСТОЧНИК KP.RU