2019-12-19T16:51:39+03:00
Общество

Саратовцам предлагают отправить открытки с новогодним штемпелем

Акция пройдет с 20 декабря по 15 января
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове жители могут отправить поздравления с Новым годом, украсив их специальными праздничными штемпелями.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении почтовой службы региона, такая возможность появится уже завтра, 20 декабря.

На новогодних штемпелях изображены Дед Мороз и украшенная елочка. Погасить почтовые отправления можно на Саратовском главпочтамте до 15 января.

.

.

- Такой веселый Дед Мороз, изображенный на штемпеле, украсит любое новогоднее поздравление, а также создаст праздничное настроение не только отправителю новогоднего послания, но и, конечно же, получателю, — уверена Наталья Пономаренко, начальник ОПС-Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Президент как всегда показал, что знает ситуацию в субъектах лучше чиновников
Два грузовика столкнулись на мосту у Пристанного
Саратовцам предлагают отправить открытки с новогодним штемпелем
Дети-сироты получили 34 квартиры в поселке Солнечный Саратова
До полуночи отключена вода на Рахова и Белоглинской
В Саратове трамваи №11 встали из-за неисправности
В Ивантеевском районе гость до смерти забил хозяина, мешавшего ему спать
Завтра открывается «Большое чтение в Саратовской области»
Из Саратовской области выгнали пять иностранцев
Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс
Татьяна Загородняя поддержала запрет на продажу детям бестабачных никотиновых смесей
Юридическая клиника СГЮА празднует двадцатилетие своей деятельности
В Саратове действует точка буккроссинга
В Саратове пройдут сельхозярмарки
В Саратове троллейбусы №7 ходят по измененному расписанию
Опрос: 28% саратовцев готовы идти на митинги протеста
В Саратове с начала года квартиры в новостройках подорожали на 3,5%