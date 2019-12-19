Дети-сироты получили 34 квартиры в поселке Солнечный Саратова

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-19T16:39:37+03:00

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Сегодня, 19 декабря, 34 ребенка-сироты получили квартиры в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, сейчас а жилищном учете в министерстве состоит 6940 граждан указанной категории, у 5066 из них возникло право на предоставление жилого помещения.

Жеребьевка прошла в министерстве строительства и ЖКХ области.

- В соответствии с законодательством, если вы, осмотрев квартиры в течение десяти дней, даете согласие, с вами будет заключен договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении пяти лет у вас не будет просроченной задолженности по ЖКХ и непогашенной судимости, вы вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство - 20 тысяч рублей, – напомнил присутствующим министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев.

Он отметил, что после распределения гражданам предоставляется автобус, чтобы они могли сразу осмотреть предоставленные им квартиры и при положительном решении заключить договоры спецнайма, а также договоры на обслуживание квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU