2019-12-19T16:39:37+03:00
Общество

Дети-сироты получили 34 квартиры в поселке Солнечный Саратова

Жеребьевка прошла сегодня
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 декабря, 34 ребенка-сироты получили квартиры в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, сейчас а жилищном учете в министерстве состоит 6940 граждан указанной категории, у 5066 из них возникло право на предоставление жилого помещения.

Жеребьевка прошла в министерстве строительства и ЖКХ области.

- В соответствии с законодательством, если вы, осмотрев квартиры в течение десяти дней, даете согласие, с вами будет заключен договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении пяти лет у вас не будет просроченной задолженности по ЖКХ и непогашенной судимости, вы вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство - 20 тысяч рублей, – напомнил присутствующим министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев.

Он отметил, что после распределения гражданам предоставляется автобус, чтобы они могли сразу осмотреть предоставленные им квартиры и при положительном решении заключить договоры спецнайма, а также договоры на обслуживание квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Президент как всегда показал, что знает ситуацию в субъектах лучше чиновников
Два грузовика столкнулись на мосту у Пристанного
Саратовцам предлагают отправить открытки с новогодним штемпелем
Дети-сироты получили 34 квартиры в поселке Солнечный Саратова
До полуночи отключена вода на Рахова и Белоглинской
В Саратове трамваи №11 встали из-за неисправности
В Ивантеевском районе гость до смерти забил хозяина, мешавшего ему спать
Завтра открывается «Большое чтение в Саратовской области»
Из Саратовской области выгнали пять иностранцев
Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс
Татьяна Загородняя поддержала запрет на продажу детям бестабачных никотиновых смесей
Юридическая клиника СГЮА празднует двадцатилетие своей деятельности
В Саратове действует точка буккроссинга
В Саратове пройдут сельхозярмарки
В Саратове троллейбусы №7 ходят по измененному расписанию
Опрос: 28% саратовцев готовы идти на митинги протеста
В Саратове с начала года квартиры в новостройках подорожали на 3,5%