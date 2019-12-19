В Ивантеевском районе гость до смерти забил хозяина, мешавшего ему спать

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-19T15:40:03+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области вынесен приговор 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его смерти.

Суд установил, что в ночь на 22 сентября мужчина собрался с компанией в частном доме поселка Знаменский, чтобы распить спиртное. Количество выпитого возмутило его сожительницу, между ними завязалась ссора, и мужчина попытался выгнать женщину из дома.

Крики разбудили спящего в соседней комнате мужчину, который потребовал соблюдать тишину. Во время ссоры гость ударил хозяина бутылкой по голове, а потом избил его руками и ногами.

После этого избитый мужчина отправился спать, а гости разошлись. Вместе с ними ушла и сожительница потерпевшего.

Утром тело скончавшегося хозяина дома нашел его двоюродный брат. Он сообщил в полицию.

Суд отправил 41-летнего мужчина на девять лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU