2019-12-19T15:35:32+03:00
Общество

Завтра открывается «Большое чтение в Саратовской области»

Проект посвящен Алексею Слаповскому
Дарья Вострикова
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В филармонии Саратова 20 декабря состоится торжественное открытие зимней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Алексей Слаповский. Жизнь, прожитая с героями».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, сессия посвящена творчеству российского писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского.

В программе будет показан фрагмент из спектакля «Сошедший с поезда» Саратовского государственного академического театра драмы им. И. А. Слонова. С рассказом о творчестве нашего земляка выступит профессор СГУ имени Н. Г. Чернышевского, доктор филологических наук Артём Зорин.

Участники проекта смогут познакомиться с выставкой-инсталляцией «Весь мир – театр», которая является своеобразной «визитной карточкой» областной универсальной научной библиотеки в Год театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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