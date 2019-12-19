Из Саратовской области выгнали пять иностранцев

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-19T15:27:58+03:00

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По решению суда три гражданина Республики Узбекистан, один гражданин Молдавии и один из Республики Таджикистан покинули Россиию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, иностранцев доставили бойцы группы быстрого реагирования Управления ФССП России по Саратовской области из «Центра содержания иностранных граждан» до пункта пересечения государственной границы в аэропорты Домодедово и Внуково, откуда те покинули страну.

Суд признал их виновными в нарушении пребывания в России и обязал выплатить штраф, а также запретил посещать страну ближайшие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU