2019-12-19T15:28:32+03:00
Происшествия

Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс

Дорожные инспекторы просят выбрать другой путь
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 декабря, в Саратове из-за столкновения двух автомобилей на старом мосту через Волгу образовалась пробка из областного центра.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, гражданам советуют выбрать другой маршрут для своей поездки, чтобы не терять время, пока оформляется ДТП.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что причиной заторов стало несколько столкновений.

По информации ГИБДД по Саратову, одна из аварий произошла с автобусом №284. У транспорта оторвалось колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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