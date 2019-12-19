2019-12-19T14:44:31+03:00
Экономика

В Саратове с начала года квартиры в новостройках подорожали на 3,5%

Средний рост по стране составил 10,1%
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках с начала года выросла на 10,1%. Об этом заявили специалисты портала Domofond.ru, которые изучили динамику цен на квартиры в 73 крупных городах России с начала 2019 года.

В Саратове, который занял 53 место в рейтинге, зафиксирован средний рост на квартиры в новостройка в 3,5%, с 33581 рублей до 34744 рублей за кв. м.

Сильнее всего подорожали новостройки в Иркутске (на 15,4%) и Москве (на 15%): в Иркутске «квадрат» в ноябре стоил 65 842 руб., а в столице — 247 052. Максимальное снижение отмечено в Нижневартовске — на 5,1%, до 53 300 руб. за кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети-сироты получили 34 квартиры в поселке Солнечный Саратова
До полуночи отключена вода на Рахова и Белоглинской
В Саратове трамваи №11 встали из-за неисправности
В Ивантеевском районе гость до смерти забил хозяина, мешавшего ему спать
Завтра открывается «Большое чтение в Саратовской области»
Из Саратовской области выгнали пять иностранцев
Несколько аварий парализовали движение на мосту Саратов-Энгельс
Татьяна Загородняя поддержала запрет на продажу детям бестабачных никотиновых смесей
Юридическая клиника СГЮА празднует двадцатилетие своей деятельности
В Саратове действует точка буккроссинга
В Саратове пройдут сельхозярмарки
В Саратове троллейбусы №7 ходят по измененному расписанию
Опрос: 28% саратовцев готовы идти на митинги протеста
В Саратове с начала года квартиры в новостройках подорожали на 3,5%