В Саратове с начала года квартиры в новостройках подорожали на 3,5%

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-19T14:44:31+03:00

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В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках с начала года выросла на 10,1%. Об этом заявили специалисты портала Domofond.ru, которые изучили динамику цен на квартиры в 73 крупных городах России с начала 2019 года.

В Саратове, который занял 53 место в рейтинге, зафиксирован средний рост на квартиры в новостройка в 3,5%, с 33581 рублей до 34744 рублей за кв. м.

Сильнее всего подорожали новостройки в Иркутске (на 15,4%) и Москве (на 15%): в Иркутске «квадрат» в ноябре стоил 65 842 руб., а в столице — 247 052. Максимальное снижение отмечено в Нижневартовске — на 5,1%, до 53 300 руб. за кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU