Следователи СУ СКР подарили 101-летнему ветерану приставку для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:28:39+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Двирника.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, визит состоялся в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!».

Федор Двирник родился 20 ноября 1918 года в селе Шапошниковка Ольховского района Воронежской области. После окончания школы и техникума он работал в районном комитете комсомола. Мечтал поступить в летное училище. Его мечта сбылась. Он был направлен в Брянск в военное училище, которое закончил в звании младшего политрука и с того времени несколько десятилетий отдал службе в различных авиасоединениях дальней авиации.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Рано утром 23 июня 1941 года он вместе товарищами проводил в бой летчиков своего 220-го дальнего бомбардировочного авиаполка, из которого не вернулось семнадцать экипажей. Еще через две недели в полку остались лишь четыре боевых самолета. Несмотря на такие потери, уже к августу 1941 года дальняя авиация под командованием Михаила Водопьянова уже бомбила Берлин, Кенигсберг, Данциг.

С октября 1941 года судьба Федора Григорьевича связана с Третьей воздушной армией, громившей врага на земле и в воздухе на просторах от Подмосковья до Восточной Пруссии.

Федор Двирник имеет множество наград, среди которых самые почетные — Орден Отечественной войны 2-й степени и Орден Красной Звезды.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК отметили, что для них огромная честь иметь возможность лично пообщаться с Федором Григорьевичем Двирником, услышать из первых уст рассказ о событиях тех лет, навсегда оставшихся в истории нашей страны.

Сегодня Федор Григорьевич окружен любовью и заботой членов семьи. Он пристально следит за новостями политики в стране и мире, любит смотреть научные передачи и фильмы прошлых лет. Однако с недавним переходом с аналогового на цифровое телевидение он был лишен возможности смотреть телевизор, что огорчало ветерана. Узнав о сложившейся проблеме, следователи поспешили помочь Федору Григорьевичу и приобрели ему необходимую приставку для цифрового вещания, что позволило вернуться к просмотру новостей, любимых передач и фильмов.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники следственного органа выразили Федору Григорьевичу слова глубокой признательности за самоотверженность и бесстрашие, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU