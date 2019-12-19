2019-12-19T14:17:14+03:00
Происшествия

Под Саратовом алкоголика лишили прав на четырех детей

Такое решение принял суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ивантеевского района дала заключение по гражданскому делу по иску о лишении родительских прав отца четырех несовершеннолетних детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что ответчик с июля 2018 года не занимается воспитанием, не содержит и не интересуется воспитанием малышей.

Гражданина интересовала выпивка и безработная жизнь, с августа 2019 года его объявили в розыск из-за уклонения от отбытия условного срока.

За это мужчину лишили прав на детей, также с него будут взысканы алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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