Жительница поселка Приволжский отпраздновала свое 105-летие

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-19T14:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 18 декабря, жительница рабочего поселка Приволжский Энгельсского района Анна Лысукина отметила свой 105-й день рождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ОПФР, с датой ее поздравили представители Отделения Пенсионного фонда и Союза пенсионеров России, а также родственники, знакомые, представители администрации, социальных служб и предприятий.

Она родилась 1914 года в Новых Бурасах. Однажды в поселке случился пожар, и деревянный дом семьи дотла сгорел в огне. Ее семья переехала в Туркменистан и работала на виноградной плантации, а потом вернулась в Саратов.

Там Анна Лысункина познакомилась с мужем Марко Павловичем. Они прожили вместе 40 счастливых лет, родив и вырастив пятерых детей.

У именниницы есть много ветеранских наград. По словам родственников, безграничная любовь супруга и забота о детях помогла им пережить все трудности. Даже когда Анне Федоровне пришлось оставить работу на заводе и заняться воспитанием четырех дочерей и сына, она бралась за любую подработку, чтобы финансово помочь большой семье.

Хранительница домашнего очага обшивала домочадцев и брала заказы на пошив одежды от соседей и знакомых. На вырученные деньги она устраивала новогодние елки для всех соседских ребят, готовила для них угощения и подарки.

Анна Лысункина является свидетелем семи поколений, в ее генеалогическом древе 35 потомков, среди которых 10 внуков, 17 правнуков и три праправнука.

ИСТОЧНИК KP.RU