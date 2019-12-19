2019-12-19T13:39:04+03:00
Общество

Сегодня в Мокроусе открыли модернизированный кинозал

Здание ремонтировали в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 декабря, в поселке Мокроус Федоровского района открылся модернизированный кинозал с новым кинопроекционным и звуковым оборудованием на 100 зрительских мест.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, по словам главы района Алексея Наумова, кинотеатр «Спутник» переоснастили новым оборудованием.

Помимо выделенной Фондом кино субсидии в 5 млн рублей, руководством района были привлечены бюджетные средства и спонсорская поддержка местных организаций. В кинозале и фойе произведена укладка напольного покрытия, установлены новые двери и окна, осуществлена обшивка и покраска стен. Во всем здании произведена полная замена электропроводки, установлена звукооператорская.

Сразу после торжественной церемонии открытия зрители увидели отечественную премьеру художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+).

Работы прошли в рамках нацпроекта «Культура», всего к концу года в региона работают 35 таких кинозалов в 27 районах, из них - 25 муниципальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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