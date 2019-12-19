2019-12-19T13:30:03+03:00
Общество

Татьяна Загородняя поблагодарила саратовцев за подарки детям

Саратовцы несут подарки и игрушки для больных детей в офис омбудсмена
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 декабря, Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя поделилась в соцсети Facebook публикацией о том, какие неравнодушные граждане живут у нас в регионе.

-Наш офис превратился в склад подарков. Сегодня звонок: слышали, что вы поздравляете самых тяжелых деток, можно я принесу игрушки. Сама делаю. Можно! Как же много хороших детей, — поделилась она.

Татьяна Загороднева опубликовала скриншот этой переписки, а также запечатлела на камеру подарки от неравнодушных саратовцев.

Она рассказала, что Деды Морозы и Снегурочки отправились на елки в онкологии, больницы, медицинские учреждения, санатории и санаторные школы.

Загородняя не смогла сдержать слов благодарности «простым и замечательным» саратовским людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня в Мокроусе открыли модернизированный кинозал
Татьяна Загородняя поблагодарила саратовцев за подарки детям
Ревнивец забил насмерть соперника на глазах у жены
В Саратовской области развивается сельский туризм
Саратовский автомобилист заплатит сбитой женщине 200 тыс. рублей
Саратовец отдал 3 млн рублей долга банку из страха потерять жилье
В Саратове представили робота-пожарного и лабораторию «умного сна»
Большая часть гостиниц в Саратове может закрыться в новом году
Саратовская область старается стать лучшей по событийному туризму
Саратовская дзюдоистка взяла два места всероссийских соревнований
В Саратове парень избил прохожего ради телефона
Саратовские прыгуны в воду взяли девять медалей всероссийских соревнований
Рецидивист оставил балашовца без стиральной машины
За минувшую среду в Саратове сбили шесть пешеходов