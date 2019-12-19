Татьяна Загородняя поблагодарила саратовцев за подарки детям

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-19T13:30:03+03:00

Саратовцы несут подарки и игрушки для больных детей в офис омбудсмена

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Сегодня, 19 декабря, Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя поделилась в соцсети Facebook публикацией о том, какие неравнодушные граждане живут у нас в регионе.

-Наш офис превратился в склад подарков. Сегодня звонок: слышали, что вы поздравляете самых тяжелых деток, можно я принесу игрушки. Сама делаю. Можно! Как же много хороших детей, — поделилась она.

Татьяна Загороднева опубликовала скриншот этой переписки, а также запечатлела на камеру подарки от неравнодушных саратовцев.

Она рассказала, что Деды Морозы и Снегурочки отправились на елки в онкологии, больницы, медицинские учреждения, санатории и санаторные школы.

Загородняя не смогла сдержать слов благодарности «простым и замечательным» саратовским людям.

ИСТОЧНИК KP.RU