Татьяна Загородняя поблагодарила саратовцев за подарки детям
Сегодня, 19 декабря, Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя поделилась в соцсети Facebook публикацией о том, какие неравнодушные граждане живут у нас в регионе.
-Наш офис превратился в склад подарков. Сегодня звонок: слышали, что вы поздравляете самых тяжелых деток, можно я принесу игрушки. Сама делаю. Можно! Как же много хороших детей, — поделилась она.
Татьяна Загороднева опубликовала скриншот этой переписки, а также запечатлела на камеру подарки от неравнодушных саратовцев.
Она рассказала, что Деды Морозы и Снегурочки отправились на елки в онкологии, больницы, медицинские учреждения, санатории и санаторные школы.
Загородняя не смогла сдержать слов благодарности «простым и замечательным» саратовским людям.
ИСТОЧНИК KP.RU