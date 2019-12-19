Ревнивец забил насмерть соперника на глазах у жены

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-19T13:24:28+03:00

Женщина вызвала скорую и полицию, но было поздно

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По данным следствия, 36-летний житель одного из сел Дергачевского района приревновал свою супругу к 52-летнему мужчине из соседнего села.

Приехав к нему домой, чтобы «разобраться», мужчина застал там свою жену.

В ярости он вытащил пожилого мужчину во двор и начал его избивать кулаками, не остановившись и после того как избитый упал – продолжил бить лежачего ногами.

Женщина, которая была свидетелем расправы, вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали но, несмотря на усилия медиков, от полученных травм он скончался.

Следователями Ершовского межрайонного отдела Следственного комитета 36-летний подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU