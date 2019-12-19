В Саратовской области развивается сельский туризм

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-19T13:24:13+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» прошла конференция председателя комитета по туризму Виктории Бородянской.

В мероприятии также принял участие генеральный директор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» Сергей Гайдаш.

Виктория Бородянская рассказала, что сельский туризм в Саратовской области пока не то направление, которые привлекает туристов извне. Это некая альтернатива турбазам, услуги которых могут быть очень дорогие для городских жителей и гостей из соседних районов.

Она отметила, что в Европе сельский туризм это развитый вид отдыха, он в тренде.

Мониторинг муниципальных районов Саратовской области показал, что на сегодняшний день есть 43 объекта сельского туризма, почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В их число вошли базы отдыха, усадьбы, музеи, прудовые хозяйства, КФХ и другие виды туристических объектов.

В области действуют 19 маршрутов сельского направления с самой разнообразной программой. Гости региона могут познакомиться с историей сел Лысогорского района, посетить храмы Екатериновского района, побывать на арбузном параде-карнавале в Ровном.

Виктория Бородянская отметила, что сельский туризм это не только посещение ферм, где дети могут покормить животных, а на деле очень широкий сегмент разнообразных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU