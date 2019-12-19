Саратовский автомобилист заплатит сбитой женщине 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-19T13:22:14+03:00

Кроме этого ему на год ограничили свободу

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В Заводском районе Саратова с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, водитель также приговорен к году ограничения свободы и лишен прав на деятельность, связанную с управлением автомобилем.

Авария произошла около девяти вечера 21 сентября 2018 года. 40-летний житель Саратова на автомобиле Opel Omega сбил 22-летнюю женщину. При этом ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.

Истец требовал взыскать 300 тыс. рублей, но суд вынес решение о компенсации на сумму 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU