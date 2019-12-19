2019-12-19T13:22:14+03:00
Происшествия

Саратовский автомобилист заплатит сбитой женщине 200 тыс. рублей

Кроме этого ему на год ограничили свободу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, водитель также приговорен к году ограничения свободы и лишен прав на деятельность, связанную с управлением автомобилем.

Авария произошла около девяти вечера 21 сентября 2018 года. 40-летний житель Саратова на автомобиле Opel Omega сбил 22-летнюю женщину. При этом ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью.

Истец требовал взыскать 300 тыс. рублей, но суд вынес решение о компенсации на сумму 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня в Мокроусе открыли модернизированный кинозал
Татьяна Загородняя поблагодарила саратовцев за подарки детям
Ревнивец забил насмерть соперника на глазах у жены
В Саратовской области развивается сельский туризм
Саратовский автомобилист заплатит сбитой женщине 200 тыс. рублей
Саратовец отдал 3 млн рублей долга банку из страха потерять жилье
В Саратове представили робота-пожарного и лабораторию «умного сна»
Большая часть гостиниц в Саратове может закрыться в новом году
Саратовская область старается стать лучшей по событийному туризму
Саратовская дзюдоистка взяла два места всероссийских соревнований
В Саратове парень избил прохожего ради телефона
Саратовские прыгуны в воду взяли девять медалей всероссийских соревнований
Рецидивист оставил балашовца без стиральной машины
За минувшую среду в Саратове сбили шесть пешеходов