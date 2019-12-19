2019-12-19T13:07:01+03:00
Происшествия

Саратовец отдал 3 млн рублей долга банку из страха потерять жилье

До этого мужчину не смущало даже решение суда
Дарья Вострикова
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На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании 3 млн рублей в пользу банка от саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина игнорировал оплату ежемесячных платежей, а после и решение суда, который обязал гражданина вернуть деньги.

В итоге судебный пристав арестовал его квартиру. Должнику сказали, что если он не отдаст деньги, жилплощадь продадут в счет долга.

После этого гражданин пришел в отдел и отдал необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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