Саратовец отдал 3 млн рублей долга банку из страха потерять жилье
До этого мужчину не смущало даже решение суда
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На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании 3 млн рублей в пользу банка от саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина игнорировал оплату ежемесячных платежей, а после и решение суда, который обязал гражданина вернуть деньги.
В итоге судебный пристав арестовал его квартиру. Должнику сказали, что если он не отдаст деньги, жилплощадь продадут в счет долга.
После этого гражданин пришел в отдел и отдал необходимую сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU