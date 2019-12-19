В Саратове представили робота-пожарного и лабораторию «умного сна»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-19T13:07:56+03:00

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В XI корпусе Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского состоялась торжественная церемония открытия X Салон изобретений, инноваций и инвестиций. Организатором мероприятия выступает министерство промышленности и энергетики области.

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В приветственном слове министр Андрей Архипов отметил, что салон проводится с 2005 года и за это время трансформировался в масштабный межрегиональный научно-технический форум, ставший брендом Саратовской области.

- С каждым годом роль Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций значительно возрастает. Эта площадка дает возможность для демонстрации новейших научных достижений и изобретений в различных областях экономики, обсуждения актуальных вопросов по эффективному внедрению интеллектуальных ресурсов, проведения деловых переговоров для дальнейшего взаимодействия, — подчеркнул Андрей Архипов и пожелал участникам Салона полезных контактов, интересной, взаимовыгодной и плодотворной и плодотворной работы.

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Затем министр и ректоры ведущих вузов Саратовской области — СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГМУ им. В.И. Разумовского – осмотрели выставочную экспозицию. В частности, на Салоне представлены симуляционное медицинское оборудование для обучения студентов-медиков и повышения квалификации действующих врачей, лаборатория «умного сна», робот-пожарный, инновационная система очистки воды, инновационные ткани и сплавы и многое другое.

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Салон начал свою работу вчера, продолжит сегодня и завтра. Ознакомиться с экспозицией и пообщаться с разработчиками может любой желающий в XI корпусе СГУ (Астраханская, 83) до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU